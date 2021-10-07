НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Украинцы назвали главное отличие от русских

Источник:
Sibnet.ru
473 3
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Портрет среднестатистического украинца составил Украинский институт будущего, специалисты которого провели социологическое исследование.

Отвечая на вопрос, в чем заключается главное отличие украинцев от русских, около 27% респондентов назвали себя более трудолюбивыми, 22% — свободолюбивыми и 21% — хозяйственными.

Кроме этого, преимуществами украинцев опрошенные граждане назвали открытость, искренность и демократичность. При этом 22% респондентов ощущают близость с русским народом, тогда как с поляками — всего 16%.

Также участники исследования рассказали про свое видение идеального государства. Большинство украинцев хотело бы жить в мирной и безопасной стране без коррупции, где заботятся о пенсионерах и хорошо оплачивают труд.

Еще по теме
Рыбак стал богачом благодаря рвоте кашалота
Британская газета написала про иркутянку с волосами до пола
Американские школьники попросили вернуть рабство
Шведам запретили назвать сына Владимир Путин
смотреть все
Жизнь #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Танкер «Семен Дежнев» воспламенился в Иркутской области
Два человека погибли в Туве после столкновения Toyota с лошадью
Новосибирский прокурор нашел причину вони на «Кудряшовском»
Запланировано строительство четырех ГЭС в Сибири
Самое популярное
Определились первые лидеры и лузеры «Ледникового периода»
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Путин учредил в России новый праздник
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Кемерово и Новокузнецк превратят в миллионники
25
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
24
Украине пообещали «газовую инквизицию»
21
Путин учредил в России новый праздник
21
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
Sibnet.Ru