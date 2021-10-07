Украинцы назвали главное отличие от русских

Портрет среднестатистического украинца составил Украинский институт будущего, специалисты которого провели социологическое исследование.

Отвечая на вопрос, в чем заключается главное отличие украинцев от русских, около 27% респондентов назвали себя более трудолюбивыми, 22% — свободолюбивыми и 21% — хозяйственными.

Кроме этого, преимуществами украинцев опрошенные граждане назвали открытость, искренность и демократичность. При этом 22% респондентов ощущают близость с русским народом, тогда как с поляками — всего 16%.

Также участники исследования рассказали про свое видение идеального государства. Большинство украинцев хотело бы жить в мирной и безопасной стране без коррупции, где заботятся о пенсионерах и хорошо оплачивают труд.