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«Закрытый показ» с Гордоном вернется в эфир Первого канала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gordon__tv, instagram.com/gordon__tv

Ток-шоу «Закрытый показ» вернется в эфир Первого канала спустя восемь лет. Проект по-прежнему будет вести Александр Гордон, сообщила пресс-служба телеканала.

В первом выпуске, который выйдет 9 октября в 21.30, участники программы обсудят новый документальный фильм лауреата премий «Ника» и «Золотой орел» Любови Аркус «Кто тебя победил никто». Картина выходит к юбилею Аллы Демидовой, которой 29 сентября исполнилось 85 лет.

Правила программы остались прежними: до просмотра фильма ведущий обратится к каждому из собравшихся с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть это кино. Потом все участники посмотрят фильм и обсудят его.

В дискуссиях и спорах обновленного «Закрытого показа» примут участие актер Вениамин Смехов, художник Павел Каплевич, телеобозреватель Арина Бородина, лингвист Максим Кронгауз, историк кино Евгений Марголит, создатели фильма — режиссер Любовь Аркус, режиссер монтажа Дмитрий Новосельцев и оператор Ирина Штрих.

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