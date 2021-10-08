«Закрытый показ» с Гордоном вернется в эфир Первого канала

Ток-шоу «Закрытый показ» вернется в эфир Первого канала спустя восемь лет. Проект по-прежнему будет вести Александр Гордон, сообщила пресс-служба телеканала.

В первом выпуске, который выйдет 9 октября в 21.30, участники программы обсудят новый документальный фильм лауреата премий «Ника» и «Золотой орел» Любови Аркус «Кто тебя победил никто». Картина выходит к юбилею Аллы Демидовой, которой 29 сентября исполнилось 85 лет.

Правила программы остались прежними: до просмотра фильма ведущий обратится к каждому из собравшихся с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть это кино. Потом все участники посмотрят фильм и обсудят его.

В дискуссиях и спорах обновленного «Закрытого показа» примут участие актер Вениамин Смехов, художник Павел Каплевич, телеобозреватель Арина Бородина, лингвист Максим Кронгауз, историк кино Евгений Марголит, создатели фильма — режиссер Любовь Аркус, режиссер монтажа Дмитрий Новосельцев и оператор Ирина Штрих.