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Фильм «Все о сексе» эксклюзивно вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Все о сексе»

Комедия «Все о сексе» с откровенными разговорами на самые пикантные темы вышла в видеосервисе Wink, посмотреть ее можно за 10 рублей.

В центре сюжета с самостоятельные и беспечные подруги Морган, Кейси и Сэйдж. Кейси борется с депрессией, Сэйдж мечтает о карьере иллюстратора, а пока работает в кофейне. У Морган — перспективная работа в издательстве, но из-за нехватки денег она не прочь оказывать секс-услуги.

Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о сексе, мужчинах, карьере и обо всем на свете помогают девушкам справляться с любыми проблемами.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Декерс, Натали Линес и Дакота Шэйн Горман, которая также стала режиссером комедии. Горман известна по таким сериалам, как «Оборотень» и «Мыслить, как преступник».

Комедийный фильм «Все о сексе» можно посмотреть в Winkэксклюзивно. Картина доступна в составе подписки «Оптимальный» за 10 рублей на 24 часа или в «Трансформер Акции» за 399 рублей.

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