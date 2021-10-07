Нобелевскую премию по литературе присудили Абдулразаку Гурну

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал британский писатель Абдулразак Гурна. Награды его удостоили за «бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов», сообщается на сайте премии.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году он переехал в Великобританию, где продолжил учебу, в 1982 году писатель защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании.

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The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Лауреат — автор романов «Рай» (1994), который был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, «Дезертирство» (2005) и «У моря» (2001), который был включен в лонг-лист Букеровской премии и шорт-лист книжной премии Los Angeles Times Book Prize.

Абдулразак Гурна является членом Королевского литературного общества. Он пишет в реалистической манере. На русском языке его книги не издавались.