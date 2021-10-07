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Нобелевскую премию по литературе присудили Абдулразаку Гурну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: PalFest / CC BY 2.0

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал британский писатель Абдулразак Гурна. Награды его удостоили за «бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов», сообщается на сайте премии.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году он переехал в Великобританию, где продолжил учебу, в 1982 году писатель защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании.

Лауреат — автор романов «Рай» (1994), который был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, «Дезертирство» (2005) и «У моря» (2001), который был включен в лонг-лист Букеровской премии и шорт-лист книжной премии Los Angeles Times Book Prize.

Абдулразак Гурна является членом Королевского литературного общества. Он пишет в реалистической манере. На русском языке его книги не издавались.

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