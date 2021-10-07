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Установка Android 12 превратила смартфоны Xiaomi в «кирпичи»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Установка стабильной бета-версии MIUI 12.5 на базе Android 12 на флагманские смартфоны Xiaomi выводит гаджеты из строя, соответствующие сообщения появились в официальном сообществе MIUI.

Проблема затрагивает все модели, получившие прошивки под номерами V12.5.1.0.SKBMIXM, V12.5.1.0.SKKMIXM и V12.5.1.0.SKAMIXM. Она устанавливается на модели Xiaomi Mi 11, Mi 11i и Mi 11 Ultra.

После установки смартфоны превращаются в «кирпичи» — они отказываются реагировать на команды и загружать программную оболочку. При этом прошивки пока доступны только участникам программы Mi Pilot.

Отмечается, что возникший сбой можно устранить с помощью переустановки операционной системы, для этого потребуется обратиться в сервисный центр.

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