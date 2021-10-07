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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ рассказал о появлении названия «Буханка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/uazrussia

Фургон УАЗ-452 получил имя «Буханка» задолго до того, как встал на конвейер — историей поделился Ульяновский автозавод в Instagram.

Ульяновские автомобили с однообъемными покатыми кузовами начали называть «Буханками» задолго до того, как они встали на конвейер. «Прочно приклеившееся к машине второе имя невольно родилось в стенах завода в середине 50-х годов прошлого века во время подготовки опытных образцов», — говорится в посте.

Серийный выпуск «Буханки» начался в 1965 году. Но есть и другие версии происхождения прозвища фургона.

По одной из них «Буханками» стали называть автомобили, поскольку их использовали для перевозки продуктов, в том числе хлебобулочных изделий. Так же родилось и название «таблетка», которое закрепилось за санитарными фургонами на базе УАЗ-452.

Ульяновский автозавод подчеркивает, что слово «Bukhanka» сегодня все чаще встречается в каталогах зарубежных партнеров компании. К примеру, на недавно открывшейся выставке Kampeer&Caravan Jaarbeurs в нидерландском Утрехте фургоны под таким названием показала фирма UAZ Netherlands.

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