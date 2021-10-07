Студию шоу «Поле чудес» обновили впервые за 30 лет

Студия программы «Поле чудес» изменила фон общей декорации, цветовую гамму и сцену, но некоторые элементы остались оригинальными, сообщила в четверг пресс-служба Первого канала.

«Для нас эта программа — родной дом. И вот в этом доме мы решили оперативно и красиво сменить обстановку. Мы представляем новое "Поле Чудес" на ваш суд», — цитирует пресс-служба ведущего Леонида Якубовича.

В студии появились колонны с резными капителями. Фон общей декорации оформлен в виде разноцветных витражей. По краям зрительного зала теперь зеркала, создающие визуальную глубину пространства.

Цветовая гамма студии стала гораздо светлее, а сцена – больше. Кстати, новые трибуны вместительнее, так что прийти на съемки сможет больше поклонников «Поля чудес».

Изменения не коснулись двух важнейших объектов игры: барабана и табло со словами.

Программа «Поле чудес» в новых декорациях будет выходить с октября в 19.45 по пятницам в эфире Первого канала.