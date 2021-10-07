Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил главу РФ Владимира Путина с днем рождения телеграммой, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также уточнил, что поздравлений президенту России Владимиру Путину от американского коллеги Джо Байдена и Белого дома пока не было. «От Си Цзиньпина телеграмма была... Она даже накануне пришла», — уточнил он.
Также Путина с днем рождения поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В поздравительном сообщении он заявил, что дорожит установившимися между ними взаимопониманием и доверительными отношениями.
Президенту России Владимир Путин в четверг исполнилось 69 лет. Песков ранее сообщил, что Путин планирует работать в свой день рождения в обычном режиме, а праздновать будет вечером — в кругу близких людей.
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