Телефонный номер на визитке в «Игре в кальмара» оказался реальным

Владелицу телефонного номера с визитки из сериала «Игра в кальмара» зовут Ким Гил Ён, с момента выхода проекта на ее телефон поступили тысячи шутливых звонков и сообщений.

По информации Reuters, создатели сериала предлагали женщине деньги за смену номера, но та отказалась, поскольку владеет бизнесом, а клиенты привязаны к данному контакту. В итоге Netflix решил отредактировать сцены «Игры в кальмара».

«Вместе с продюсерской компанией мы работаем над решением этого вопроса, включая редактирование сцен с телефонными номерами, где это необходимо», — цитирует Reuters представителей Netflix. Также создатели сериала попросили фанатов воздержаться от розыгрышей или сообщений.

Netflix и Siren Pictures ранее заявили, что намеренно показывали только последние восемь цифр номера мобильного телефона и не знали, что при наборе номера префикс будет автоматически добавлен для завершения номера.

Сериал «Игра в кальмара» рассказывает о 456 людях, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации. Всех их приглашают сыграть в детские игры с внушительным призовым фондом. Сначала участники сомневаются в правильности своего выбора, но чем больше денег становится на кону, тем желание победить сильнее.