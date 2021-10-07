Tрамп покинул список американских богачей

Журнал Forbes впервые за 25 лет не включил Дональда Трампа в список 400 самых богатых американцев — состояние бывшего президента значительно сократилось.

Состояние бывшего лидера страны оценили в 2,5 миллиарда долларов, и ему не хватило 400 миллионов долларов, чтобы войти в число самых богатых людей Америки в 2021 году.

Состояние Трампа начала таять с того момента, как он стал главой государства. Если с 1997-го по 2016 год он находился в первой половине списка Forbes, то спустя пять лет даже не смог в него попасть.

Миллиардер потерял около 600 миллионов долларов с начала пандемии COVID-19: она сильно ударила по рынку коммерческой недвижимости, который приносит ему около 75% доходов. Кроме того, сеть гостиниц и курортов Трампа и его гольф-клуб также понесла убытки из-за ограничений на путешествия, приводит RT мнение экспертов.

По состоянию Трампу ударили также репетиционные скандалы, связанные с двумя импичментами и штурмом Капитолия его сторонниками. Эксперт по связям с общественностью Эрик Шиффлер считает, что его бизнес может теперь уже никогда не восстановиться.