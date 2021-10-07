НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Tрамп покинул список американских богачей

Источник:
RT
393 2
Фото: © The White House

Журнал Forbes впервые за 25 лет не включил Дональда Трампа в список 400 самых богатых американцев — состояние бывшего президента значительно сократилось.

Состояние бывшего лидера страны оценили в 2,5 миллиарда долларов, и ему не хватило 400 миллионов долларов, чтобы войти в число самых богатых людей Америки в 2021 году.

Состояние Трампа начала таять с того момента, как он стал главой государства. Если с 1997-го по 2016 год он находился в первой половине списка Forbes, то спустя пять лет даже не смог в него попасть.

Миллиардер потерял около 600 миллионов долларов с начала пандемии COVID-19: она сильно ударила по рынку коммерческой недвижимости, который приносит ему около 75% доходов. Кроме того, сеть гостиниц и курортов Трампа и его гольф-клуб также понесла убытки из-за ограничений на путешествия, приводит RT мнение экспертов.

По состоянию Трампу ударили также репетиционные скандалы, связанные с двумя импичментами и штурмом Капитолия его сторонниками. Эксперт по связям с общественностью Эрик Шиффлер считает, что его бизнес может теперь уже никогда не восстановиться.

Еще по теме
Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО
Советница Белого дома рассказала об одержимости Трампа Путиным
Байден допустил потерю могущества США
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Танкер «Семен Дежнев» воспламенился в Иркутской области
Два человека погибли в Туве после столкновения Toyota с лошадью
Новосибирский прокурор нашел причину вони на «Кудряшовском»
Запланировано строительство четырех ГЭС в Сибири
Самое популярное
Определились первые лидеры и лузеры «Ледникового периода»
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Windows 11 снизит производительность игр
Путин учредил в России новый праздник
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Кемерово и Новокузнецк превратят в миллионники
25
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
24
Украине пообещали «газовую инквизицию»
21
Путин учредил в России новый праздник
21
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
Sibnet.Ru