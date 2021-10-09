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Россиянам позволят снимать по QR коду

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне в ближайшее время смогут снимать наличные в банкоматах по QR-коду. Часть банков уже ввели такую опцию, часть готовится запустить ее в ближайшее время.

В частности, снимать наличные по QR-коду можно в ВТБ и Тинькофф Банке. «Открытие» банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Русский стандарт» планируют ввести услугу.

«Клиенту необходимо выбрать в банкомате меню "Услуги без карты", ввести нужную сумму в операции "Снять наличные по QR-коду" и перейти на экран, где сформируется QR-код. Затем войти в приложение ВТБ Онлайн на телефоне и отсканировать QR-код с экрана банкомата. Для подтверждения операции пользователь должен ввести пароль на телефоне. После чего операция подтверждается, а клиент получает деньги и чек», — пояснили «Российской газете» в ВТБ.

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур уточнил, что технология позволит вносить и снимать наличные не только клиентам банка, не имеющим при себе карты, но и тем, кто клиентами банка пока не является: «Держатель карты может сгенерировать QR-код на снятие 500 рублей в приложении и через мессенджер отправить его ребенку или родителям», — пояснил он.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст считает, что возможность снятия наличных с использованием QR-кода — это продолжение тенденции по постепенному уходу от карты как физического инструмента.

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jeryakob

мелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...

Gunja

Ахахаха...страна обсурда - ради улучшения статистики...Это гениально!

paramedic

Самое смешное, что этот договор нам никуда не уперся.

Gunja

Тогда надо ещё число умерших подсчитывать по другому, так глядишь и окажется что нас 500 мтллионов населения.
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