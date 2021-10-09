Россиянам позволят снимать по QR коду

Россияне в ближайшее время смогут снимать наличные в банкоматах по QR-коду. Часть банков уже ввели такую опцию, часть готовится запустить ее в ближайшее время.

В частности, снимать наличные по QR-коду можно в ВТБ и Тинькофф Банке. «Открытие» банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Русский стандарт» планируют ввести услугу.

«Клиенту необходимо выбрать в банкомате меню "Услуги без карты", ввести нужную сумму в операции "Снять наличные по QR-коду" и перейти на экран, где сформируется QR-код. Затем войти в приложение ВТБ Онлайн на телефоне и отсканировать QR-код с экрана банкомата. Для подтверждения операции пользователь должен ввести пароль на телефоне. После чего операция подтверждается, а клиент получает деньги и чек», — пояснили «Российской газете» в ВТБ.

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур уточнил, что технология позволит вносить и снимать наличные не только клиентам банка, не имеющим при себе карты, но и тем, кто клиентами банка пока не является: «Держатель карты может сгенерировать QR-код на снятие 500 рублей в приложении и через мессенджер отправить его ребенку или родителям», — пояснил он.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст считает, что возможность снятия наличных с использованием QR-кода — это продолжение тенденции по постепенному уходу от карты как физического инструмента.