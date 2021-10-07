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Танкер «Семен Дежнев» воспламенился в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: George E. Koronaios / CC BY-SA 4.0

Пары нефтепродуктов воспламенились на танкере «Семен Дежнев» на реке Лена в Иркутской области, два человека были травмированы, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей без дальнейшего горения. В результате чего двое человек получили травмы», — говорится в сообщении.

Информация об инциденте на танкере, следовавшем из Якутии в Киренск, в районе поселка Петропавловское Киренского района поступила в 15.30 (10.30 мск).

Сообщение поступило от собственника судна, который запрашивал помощь санавиации. Вопрос о доставки санавиацией еще не решен. Танкер не поврежден, помощь МЧС в тушении не понадобилась.

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Иркутск #Происшествия
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