Танкер «Семен Дежнев» воспламенился в Иркутской области

Пары нефтепродуктов воспламенились на танкере «Семен Дежнев» на реке Лена в Иркутской области, два человека были травмированы, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей без дальнейшего горения. В результате чего двое человек получили травмы», — говорится в сообщении.

Информация об инциденте на танкере, следовавшем из Якутии в Киренск, в районе поселка Петропавловское Киренского района поступила в 15.30 (10.30 мск).

Сообщение поступило от собственника судна, который запрашивал помощь санавиации. Вопрос о доставки санавиацией еще не решен. Танкер не поврежден, помощь МЧС в тушении не понадобилась.