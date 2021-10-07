Танкер «Семен Дежнев» воспламенился в Иркутской области

Пары нефтепродуктов воспламенились на танкере «Семен Дежнев»
на реке Лена в Иркутской области, два человека были травмированы, сообщила
пресс-служба главного управления МЧС по региону.
«Произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из
емкостей без дальнейшего горения. В результате чего двое человек получили
травмы», — говорится в сообщении.
Информация об инциденте на танкере, следовавшем из Якутии в
Киренск, в районе поселка Петропавловское Киренского района поступила в 15.30
(10.30 мск).
Сообщение поступило от собственника судна, который
запрашивал помощь санавиации. Вопрос о доставки санавиацией еще не решен. Танкер
не поврежден, помощь МЧС в тушении не понадобилась.