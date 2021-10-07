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Два человека погибли в Туве после столкновения Toyota с лошадью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД по Туве

Два человека погибли после того, как машина врезалась в выбежавшую на дорогу лошадь, сообщает МВД по Республике Тыва.

Сегодня около 04.05 на 274 километре автодороги Р-257 «Енисей» на территории Пий-Хемского произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель за рулем Toyota Estima наехал на внезапно выбежавшую на проезжую часть дороги лошадь.

По предварительным данным, вместе с водителем в автомобиле всего находилось восемь человек. В результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались два пассажира, остальные участники ДТП доставлены в больницу.

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Республика Тува #ДТП
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