Microsoft подсказала способ обойти требования Windows 11

Microsoft в своем официальном блоге обнародовала инструкцию, которая поможет установить Windows 11, если пользовательский компьютер не соответствует минимальным требованиям.
При этом подчеркивается, что разработчики операционной системы настоятельно не рекомендуют пользоваться этим способом и не дают гарантий, что Windows 11 будет работать без ошибок при такой установке.
Для начала нужно открыть «Редактор реестра» и найти ветку HKEY_LOCAL_machinesystemSetupMoSetup. Далее потребуется создать параметр типа DWORD (32-бита) с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и присвоить ему значение 1.
Чтобы проверить, подходит ли устройство для установки Windows 11, нужно выбрать Пуск > Настройки > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows > Проверить наличие обновлений.
GunjaИм будет стыдно? Когда его коллегам было стыдно, хоть раз?
creПочему в регионах вообще стоит вопрос жизни или смерти их семей?
AK47PROSecurityНе за 40 лет, а за 20. За 20 лет путенской диктатуры, подорожало абсолютно ВСЕ.Откройте яндекс и посмотрите.Бензин...
лачиновСовсем жизни не знает. Как раз хорошо обеспеченные выжимают все возможные субсидии. Иногда даже сверх...