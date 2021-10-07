Microsoft подсказала способ обойти требования Windows 11

Microsoft в своем официальном блоге обнародовала инструкцию, которая поможет установить Windows 11, если пользовательский компьютер не соответствует минимальным требованиям.

При этом подчеркивается, что разработчики операционной системы настоятельно не рекомендуют пользоваться этим способом и не дают гарантий, что Windows 11 будет работать без ошибок при такой установке.

Для начала нужно открыть «Редактор реестра» и найти ветку HKEY_LOCAL_machinesystemSetupMoSetup. Далее потребуется создать параметр типа DWORD (32-бита) с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и присвоить ему значение 1.

Чтобы проверить, подходит ли устройство для установки Windows 11, нужно выбрать Пуск > Настройки > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows > Проверить наличие обновлений.