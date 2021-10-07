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Около 80 миллионов европейцев не смогут оплатить счета за свет и газ

Источник:
Euronews
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Фото: Milosz1 / Attribution License

Примерно у 80 миллионов европейцев может не хватить денег, чтобы оплачивать счета за газ и электроэнергию. Эксперты назвали это явление «энергетической бедностью».

Цена на газ в Европе побила все исторические рекорды: она стремится к двум тысячам долларов за тысячу кубометров – это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года. При этом запасы газа в европейских хранилищах на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне.

Семи миллионов домохозяйств в Европе грозит отключения подачи энергоресурсов за неуплату, передает телеканал Euronews. Эту проблему усугубляют серьезные экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, говорится в материале телеканала.

Мы видим разные формы «энергетической бедности», отмечает эксперт из Бельгии Александр Вивье. «У многих людей уровень потребления выше, чем они могут себе позволить. Другие же домохозяйства экономят на комфорте — и отключают отопление, чтобы им хватило энергии, например, приготовить еду», — поясняет он.

Острота этой проблемы тоже различается от страны к стране: в богатом Люксембурге «энергетическими бедняками» считаются 3% населения, а в Болгарии 30%.

В то время как лидеры Евросоюза продолжают поиск выхода из нынешнего энергетического кризиса, разворачивается общественная кампания за признание доступа к энергии одним из прав человека. Активисты призывают ввести й запрет на отключение света и газа за неуплату счетов.

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