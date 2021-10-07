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Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NeuEve / Attribution License

Киберспортивный чемпионат The International 10 стартовал в Бухаресте, призовой фонд турнира превышает 40 миллионов долларов.

Турнир по Dota 2 является одним из главных киберспортивных событий года, за матчами группового этапа можно следить на Twitch. Россию на чемпионате представляют две команды — Team Spirit и Virtus.pro.

Из-за пандемии коронавируса The International 10 несколько раз откладывали — турнир должен был пройти еще в прошлом году в Швеции, однако в итоге его перенесли в Румынию. Матчи группового этапа команды проводят из отеля, плей-офф примет Национальный стадион.

Всего на чемпионате сыграют 18 коллективов из шести регионов: Китая, Южной Америки, Северной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и СНГ. Все матчи до гранд-финала пройдут в формате до двух побед по картам, а решающее противостояние — до трех.

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Спорт #Киберспорт #Экшены
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