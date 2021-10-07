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Сериал «Перевал Дятлова» повторят на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТВ-3

Мистический сериал «Перевал Дятлова» снова покажут на ТВ, зрители смогут посмотреть художественную реконструкцию трагических событий на канале ТВ-3, дата премьеры будет объявлена позднее, сообщила пресс-служба телеканала.

Восьмисерийный проект «Перевал Дятлова» возвращает зрителя в год гибели девяти туристов на Урале – в ночь с 1 на 2 февраля.

В сериале сразу две сюжетные линии, разбитые по нечетным и четным сериям: первая представляет собой расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в уральский городок Ивдель сразу после обнаружения тел, вторая – реконструкцию похода туристов во главе с Игорем Дятловым.

Тональность сериала чередуется от серии к серии, а кадры детектива–нуара, снятого на 16-мм пленку, сменяют черно-белые сцены с улыбающимися лицами студентов, неминуемо приближающихся к Перевалу.

Сериал «Перевал Дятлова», стал самым популярным российским сериалом за рубежом в 2021 году, по данным компании «Роскино». Именно «Перевалу Дятлова» принадлежит наибольшее число международных сделок, совершенных в текущем году до сентября.

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