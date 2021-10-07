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Новосибирский прокурор нашел причину вони на «Кудряшовском»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Новосибирской области

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов нашел нарушения в АО «Кудряшовское», которые приводят к возникновению вони, достигающей Новосибирска, сообщает ведомство.

Компания — свиноводческое предприятие и эксплуатирует два объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Вопреки закону «Об охране окружающей среды» организация не применяет на этих объектах технологии, направленные на предотвращение и уменьшение выброса неприятного запаха от свиноводческого комплекса.

«В этой связи природоохранный прокурор внес директору АО «Кудряшовское» представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании (на рассмотрении)», — говорится в сообщении.

В Новосибирске много лет ищут причину неприятного запаха. Часто называют ее источником Кудряшовский мясокомбинат. А недавно общественник заявил, что запах идет от коровников на 25 тысяч голов, которые даже на учет не встали, поэтому контролирующие инстанции в упор не видят. 

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Новосибирск #Гео
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