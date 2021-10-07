Новосибирский прокурор нашел причину вони на «Кудряшовском»

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов нашел нарушения в АО «Кудряшовское», которые приводят к возникновению вони, достигающей Новосибирска, сообщает ведомство.
Компания — свиноводческое предприятие и эксплуатирует два
объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Вопреки закону
«Об охране окружающей среды» организация не применяет на этих объектах технологии,
направленные на предотвращение и уменьшение выброса неприятного запаха от
свиноводческого комплекса.
«В этой связи природоохранный прокурор внес директору
АО «Кудряшовское» представление об устранении нарушений законодательства об
охране окружающей среды и природопользовании (на рассмотрении)», — говорится в
сообщении.
В Новосибирске много лет ищут причину неприятного запаха. Часто называют ее источником Кудряшовский мясокомбинат. А недавно общественник заявил, что запах идет от коровников на 25 тысяч голов, которые даже на учет не встали, поэтому контролирующие инстанции в упор не видят.