Новосибирский прокурор нашел причину вони на «Кудряшовском»

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов нашел нарушения в АО «Кудряшовское», которые приводят к возникновению вони, достигающей Новосибирска, сообщает ведомство.

Компания — свиноводческое предприятие и эксплуатирует два объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Вопреки закону «Об охране окружающей среды» организация не применяет на этих объектах технологии, направленные на предотвращение и уменьшение выброса неприятного запаха от свиноводческого комплекса.

«В этой связи природоохранный прокурор внес директору АО «Кудряшовское» представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании (на рассмотрении)», — говорится в сообщении.

В Новосибирске много лет ищут причину неприятного запаха. Часто называют ее источником Кудряшовский мясокомбинат. А недавно общественник заявил, что запах идет от коровников на 25 тысяч голов, которые даже на учет не встали, поэтому контролирующие инстанции в упор не видят.