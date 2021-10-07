Изобретатели поборются за инвестиции в шоу «Купите это немедленно»

Участники шоу «Купите это немедленно» — изобретатели и бизнесмены. Первые с помощью зрителей будут представлять свои разработки, вторые — давать деньги на их реализацию. Новый проект покажут на СТС с 23 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

На первом этапе участники попытаются за полторы минуты доказать уникальность своих разработок зрителям в зале. Если большинство будущих потребителей проголосуют за новый проект, бизнесмены озвучат свое мнение и сумму инвестиций.

Оценивать ноу-хау участников со всей России будут влиятельные и успешные российские инвесторы: Надия Черкасова, Игорь Рыбаков, Александр Галицкий и Михаил Кучмент.

В итоге авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство.

Ведущим шоу «Купите это немедленно» стал Александр Пушной. Премьера состоится 23 октября в 10.00 на канале СТС.