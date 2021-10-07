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Запланировано строительство четырех ГЭС в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания Олега Дерипаски En+ Group рассматривает проекты строительства четырех ГЭС в Сибири — в Кемеровской и Иркутской областях и в Красноярском крае, сообщил гендиректор «Евросибэнерго» (входит в En+) Михаил Хардиков.

Это Тельмамская (Иркутская область), Крапивинская (Кузбасс), Нижнебогучанская и Мотыгинская (Красноярский край) ГЭС, цитирует Хардикова «Интерфакс».

По данным специалиста, примерные оценки стоимости этих проектов: 1-1,1 миллиарда долларов — Тельмамская ГЭС, 1,3 миллиарда долларов — Мотыгинская ГЭС, 20 миллиардов рублей — Крапивинская ГЭС, 100-105 миллиардов рублей — Нижнебогучанская ГЭС.

Необходимость строительства Тельмамской ГЭС на реке Мамакан объясняется наличием в этом узле крупных промышленных экспортеров (Сухой Лог, Удокан, проекты «Высочайшего»), которым нужно будет подтверждать низкоуглеродный след.

По словам Хардикова, Нижнебогучанская ГЭС станет дополнительным источником энергии для Богучанского алюминиевого завода, а энергию Мотыгинской планируют использовать для производства «зеленого» водорода.

Ввод в эксплуатацию Тельмамской и Нижнебогучанской ГЭС может состояться в 2030 году, Крапивинской — в 2026-2027 годах. Последний гидроузел уже построен, нужно только само энергетическое оборудование.

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