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Ученые «Вектора» создали синтетический вирус для борьбы с ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специалисты ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработали синтетический терапевтический вирус, который может блокировать только зараженные ВИЧ клетки, сообщила исследователь отдела геномных исследований ГНЦ Мария Бочкарева.

«Это попытка функциональной эксплуатации белка слияния ВИЧ-1, в таком случае вирус никак не может уклониться от взаимодействия с ключевыми его рецепторами», — цитирует «Интерфакс» выступление Бочкаревой на форуме OpenBio-2021.

Она пояснила, что на поверхности ВИЧ-инфицированной клетки находится белок, необходимый для репликации ВИЧ-1. При этом на поверхности синтетического вируса расположены специфические рецепторы, с которыми взаимодействует белок слияния ВИЧ-1.

Бочкарева подчеркнула, что в синтетическом вирусе отсутствуют какие-либо белки слияния, поэтому он не может сливаться с какими-то другими клетками.

По ее словам, в ближайшее время планируется провести исследования на животных. Модель предусматривает, что сконструированный вирус способен бороться с различными вариантами ВИЧ, добавила Бочкарева.

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