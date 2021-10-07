Мировые цены на газ упали после заявления Путина

Британская газета Financial Times отметила, что цены на газ на мировом рынке в среду стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать ситуацию на рынке.

Президент России Владимир Путин в среду на совещании по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

Как замечает Financial Times, после этих высказываний цены на газ, которые ранее в среду поднялись до уровня в десять раз выше, чем в начале года, резко развернулись вниз.

В среду на закрытии торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже 1250 долларов за тысячу кубометров, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в 1920 за тысячу кубометров, приводит ТАСС результаты торгов.

Газета The Telegraph, которая также пишет о резком снижении цен на газ после заявлений Путина, замечает, что они все равно в семь раз превышают обычный уровень цен для Великобритании. Это, по мнению издания, оборачивается для промышленности огромными счетами и ставит потребителей внутри страны на грань разорения.