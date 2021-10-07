Канал о ремонте появился в телевидении Ростелекома

Ростелеком включил в подписки видеосервиса Wink и интерактивного телевидения новый телеканал — ТНОМЕР. Это первый познавательный канал, посвященный теме ремонта, строительства и дизайна.

ТВ-канал о ремонте ТНОМЕР запускается с октября в рамках услуг «Интерактивное ТВ», «Интерактивное ТВ 2.0» и в видеосервисе Wink. В вещании канала — оригинальные программы о дизайне и переделке, строительстве и ремонте, ландшафтном дизайне и флористике, о ремеслах и увлечениях.

Телеканал разместился на кнопке 50. При просмотре доступны функции управления просмотром nPVR, PauseLive, TimeShift.

Телеканал ТНОМЕР включен в пакеты:

Интерактивное ТВ (IPTV): «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Твой премьерный», «Максимальный», Лайт+ (КиноVIP, Для своих), Стартовый (Для ценителей), Базовый (Трансформер, Максимум, Премиум, Wink + more.tv), Популярный (Wink, Базовый), Хит. Архивные: «Популярный», «Познавательный», «Детский», «Музыкальный», «Спортивный», «Кино», «Максимальный», «Легкий».

Интерактивное ТВ 2.0 (ОТТ box и web): Стартовый.ОТТ, Оптимальный.ОТТ, Продвинутый.ОТТ, Максимальный.ОТТ.

Wink: Стартовый.ОТТ, Оптимальный.ОТТ, Продвинутый.ОТТ, Мобильный.ОТТ, Легкий-Промо, Лайт+, Лайт, Твой премьерный, Базовый (Трансформер, Максимум, Премиум, Wink + more.tv), Популярный (Wink, Базовый).