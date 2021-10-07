Два друга ради продолжения пьянки в баре избили мужчину до смерти

Два посетителя бара так хотели продолжить выпивать, что избили до смерти мужчину, который хотел их выгнать из помещения, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

По данным следствия, 27 сентября вечером два местных жителя, 19 и 22 лет с компанией приятелей выпивали в баре. Когда заведение закончило работу, они отказались покидать помещение. Один из посетителей бара, знакомый с его владельцами, попросил их уйти.

В ответ обвиняемые вдвоем избили его, после чего остались внутри и продолжили пить. Избитый ими молодой человек также остался в баре и утром снова попросил засидевшихся гостей покинуть помещение. Пьяные посетители, недовольные прозвучавшими требованиями, вновь избили его и ударили металлическим табуретом по голове и телу.

Защищаясь, молодой человек схватил нож и нанес удар в грудь одного из нападавших. После этого обвиняемые покинули бар и скрылись. Возле ближайшего магазина они вызвали скорую медицинскую помощь для раненого приятеля, но промолчали про избитого ими в баре 23-летнего мужчину. А он умер в баре. Его тело обнаружила девушка, которая зашла днем в помещение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). Им грозит до 15 лет лишения свободы.