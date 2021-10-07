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Сборная Италии по футболу прервала рекордную беспроигрышную серию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/azzurri

Сборная Италии проиграла Испании в полуфинале Лиги наций и прервала рекордную серию из 36 матчей без поражений.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей дублем отметился Ферран Торрес. У итальянцев гол на счету Лоренцо Пеллегрини.

Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Судья показал две желтые карточки защитнику сборной Италии Леонардо Бонуччи, и команда в концовке второго тайма играла в меньшинстве.

Сборная Италии по футболу прервала рекордную серию из 36 матчей без поражений. В прошлый раз команда проигрывала в сентябре 2018 года, тогда итальянцы уступили Португалии.

Соперником Испании в финале станет команда, которая выиграет во втором полуфинале между Францией и Бельгией, встреча пройдет 7 октября. Финал состоится 10 октября.

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