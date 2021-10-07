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Пьяный красноярец устроил смертельное ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяный водитель Mazda влетел в «Ниву» на трассе, в результате аварии погибли два человека, четверо пострадали, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В среду поздно вечером на 1028 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», по предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Mazda ехал из Канска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Нива» под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП в отечественном автомобиле погибли водитель и 47-летний пассажир, три пассажира данного транспортного средства, а также водитель автомобиля Mazda, госпитализированы в больницу.

Водитель иномарки на месте происшествия освидетельствован, установлено, что он сел пьяным за руль, показания прибора составили 0,89 мгл.

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Красноярск #ДТП
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Пьяный красноярец устроил смертельное ДТП
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