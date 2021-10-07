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Комедия «Незваные детки» эксклюзивно вышла в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Незваные детки»

Французская комедия «Незваные детки» о войне за личное пространство детей и родителей эксклюзивно появилась в видеосервисе Wink.

По сюжету семейная жизнь Катрин близка к краху, на пороге дома появляется ее взрослая дочь со своим мужем-неудачником. Нежданных гостей выселили из квартиры. Двум поколениям супругов, переживающих кризис в отношениях, придется изобрести новые правила выживания под одной крышей и найти общий язык.

«Дети как тараканы, покормишь разок и уже не выведешь», — говорит в трейлере подруга главной героини. «Выход один — испортить им жизнь», — решает Катрин.

Смотреть фильм «Незваные детки» в Wink

Война за территорию и семейные правила будет очень смешная и трогательная. В итоге героям придется найти оптимальное решение, которое позволит всем обрести гармонию.

Фильм «Незваные детки» доступен в Wink в составе подписок «Оптимальный» (подключить за 10 рублейв сутки) и «Трансформер Акция»(подключить за 399 рублей).

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