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Фильм про Бонда «Не время умирать» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Не время умирать»

Юбилейный, 25-й фильм про агента Джеймса Бонда «Не время умирать» вышел в российский кинопрокат после ряда переносов из-за коронавируса.

В новой бондиане герой оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Кроме Дэниэла Крэйга, исполнившего Джеймса Бонда, в фильме снялись Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц.

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