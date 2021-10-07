Задержан глава красноярского Росимущества

Следователи задержали руководителя МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва за получение взяток за получение контракта на реализацию имущества, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, руководитель территориального управления Росимущества, его заместитель и начальник отдела реализации арестованного имущества получили от директора ООО «Акцепт» с арбитражным управляющим взятку в размере 1,2 миллиона рублей.

Взятку они получили за обеспечение победы его фирмы в запросе котировок в электронной форме и заключении контрактов на право реализации арестованного имущества.

Кроме того, должностные лица территориального управления Росимущества получили от бизнесмена взятку в размере 440 тысяч рублей за обеспечение его победы в запросе котировок в электронной форме и заключении контрактов на право реализации арестованного имущества.

Задержаны руководитель и начальник отдела. Все фигуранты уголовного дела допрошены об обстоятельствах совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Участники преступной схемы обвиняются в нескольких преступлениях по статьям 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц).

Максимальная санкция за получение взятки — 15 лет лишения свободы. За дачу взятки предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.