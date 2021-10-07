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Cуд приостановил золотодобычу из-за загрязнение реки Кувай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Красноярского края

Манский районный суд приостановил работу золотодобывающей артели «Сибирские сельские машины» из-за загрязнения реки Кувай в Красноярском крае, сообщает правительство региона.

Специалисты Красноярской природоохранной прокуратуры и инспекторы Минэкологии края в ходе авиарейда проверили работу ООО «Сибирские сельские машины». Предприятие занимается добычей россыпного золота на реке Кувай в Манском районе и в поле зрения надзорных органов попадает не в первый раз.

Ранее инспекторы Минэкологии и сотрудники природоохранной прокуратуры фиксировали многочисленные нарушения: сточные воды из отстойника сливались в реку Кувай. Анализ проб воды показал превышения по взвешенным веществам в 237 раз, железу – в 16 раз, меди – в 4,1 раза.

Красноярская природоохранная прокуратура возбудила административное дело, инспекторы министерства ввели временный запрет деятельности предприятия, опечатали оборудование. Материалы передали в суд. Предприятию запретили работать 65 суток. 

Всего в 2021 году инспекторы Минэкологии края обследовали более 150 водных объектов, где работают золотодобывающие предприятия. Материалы переданы в Енисейское управление Росприроднадзора и Красноярскую природоохранную прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности.

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