Cуд приостановил золотодобычу из-за загрязнение реки Кувай

Манский районный суд приостановил работу золотодобывающей
артели «Сибирские сельские машины» из-за загрязнения реки Кувай в Красноярском
крае, сообщает правительство региона.
Специалисты Красноярской природоохранной прокуратуры и
инспекторы Минэкологии края в ходе авиарейда проверили работу ООО «Сибирские
сельские машины». Предприятие занимается добычей россыпного золота на реке
Кувай в Манском районе и в поле зрения надзорных органов попадает не в первый
раз.
Ранее инспекторы Минэкологии и сотрудники природоохранной
прокуратуры фиксировали многочисленные нарушения: сточные воды из отстойника
сливались в реку Кувай. Анализ проб воды показал превышения по взвешенным
веществам в 237 раз, железу – в 16 раз, меди – в 4,1 раза.
Красноярская природоохранная прокуратура возбудила административное дело, инспекторы министерства ввели временный запрет деятельности предприятия, опечатали оборудование. Материалы передали в суд. Предприятию запретили работать 65 суток.
Всего в 2021 году инспекторы Минэкологии края обследовали более 150 водных объектов, где работают золотодобывающие предприятия. Материалы переданы в Енисейское управление Росприроднадзора и Красноярскую природоохранную прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности.