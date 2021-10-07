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Овощи резко подорожали в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Помидоры в России в сентябре 2021 года подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы — на 17,3%, говорится в материалах Росстата.

Минпромторг назвал подорожание закономерным. «Лето закончилось, а вместе с ним - период выращивания капризных к перепадам температур агрокультур в открытом грунте», — сказали ТАСС в ведомстве, отметив, что затраты же на выращивание всесезонных тепличных овощей всегда больше, поэтому и цена у них выше.

«В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе помидоры подорожали — на 24,9%, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%, чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, зелень свежая — на 2,4%, сухофрукты — на 2%», — сообщили в ведомстве.

В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград — на 12,6%, морковь — на 10,3%, яблоки — на 5,7%, капуста — на 3,6%, лук — на 2,8%.

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