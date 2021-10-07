Почти 90% офисных работников рассказали о проблемах с нервами

Заболевания нервной системы есть у 88% офисных работников в России, при этом лишь 2% опрошенных ничем не больны, к такому выводу по итогам опроса пришли эксперты компании «Альфастрахование».

«Чаще всего их беспокоят такие симптомы, как усталость, сонливость, нарушение сна, головные боли и остеохондроз. Также распространены сердечно-сосудистые (61%) и эндокринные заболевания (55%). Еще 54% опрошенных сообщили, что страдают от проблем с пищеварением, а также с дыхательной (53%) и мочеполовой системами (51%)», — приводит ТАСС результаты исследования.

Чаще всего заболеваниям подвержены женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Основная причина жалоб — расстройства нервной системы (порядка 33%) и проблемы с сердцем (около 41%). На проблемы с пищеварением жаловались порядка 40% опрошенных, с дыхательной системой — 35%, мочеполовой — также около 35%, эндокринной — 34% участниц опроса этой возрастной категории.

Среди мужчин чаще всего заболевания выявляются в возрасте 30-40 лет. Так, у офисных работников в этом возрасте диагностируют расстройства нервной системы (23%), болезни пищеварительной системы (20%), дыхательной (19%) и эндокринной систем (19%), а также болезни сердца и сосудов (17%) и мочеполовой системы (12%).

Самый распространенный фактор риска развития заболеваний среди всех опрошенных групп — отсутствие физической активности, на его долю приходится 70% всех случаев. На втором месте — неправильные привычки питания (62%). Третье место занимает употребление табака (42%).