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МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва не верит заявлениям руководителей НАТО о диалоге с Россией после высылки сотрудников представительства.

Замглавы МИД РФ напомнил, что руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия-НАТО и направить в Брюссель посла.

«Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», — подчеркнул Грушко в интервью «Коммерсанту».

Североатлантический альянс заявил, что сократит миссию России при НАТО с 20 до 10 человек и вышлет из Брюсселя восемь дипломатов. «Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО», — сказал сотрудник пресс-службы альянса, добавив, что лишенные аккредитации являются якобы офицерами российской разведки.

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Политика #Мир
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