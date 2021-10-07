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Путин пообещал решить энергетический кризис в Европе

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

По словам Путина, цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремится к двум тысячам долларов за тысячу кубометров – это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года. Запасы газа в европейских хранилищах на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку во время совещания по вопросам развития энергетики.

Новак предложил поставить дополнительные объемы газа для торговли через Санкт-Петербургскую биржу. По его словам, это может стать одним из факторов, которые позволят охладить ситуацию на рынке.

«Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всём мире – и в Азию, и в Европу, в полном объёме всегда выполняет все свои обязательства – все, я хочу это подчеркнуть», — отметил Путин.

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Экономика #Недра и ТЭК
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