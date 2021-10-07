Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ

Президент РФ Владимир Путин пообщался с руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства и лидер коммунистов в ходе общения по видеосвязи обсудили перспективные планы работы фракции КПРФ в следующем составе Государственной Думы, отмечается в сообщении.

Глава пресс-службы КПРФ, секретарь ЦК компартии Александр Ющенко, ранее рассказал журналистам, что Зюганов планировал в ходе виртуальной встречи обсудить с Путиным «насущные проблемы».

Путин на этой неделе проводит серию встреч с главами фракций Госдумы VIII созыва. В конце сентября на общей встрече главы государства с руководством фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил принять его первым, встречу с ним президент провел накануне.