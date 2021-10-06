Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»

Бывший заместитель губернатора Новосибирской области Виктор Козодой резко отозвался об игре хоккейной команды «Сибирь», свое мнение он высказал в Facebook.

«Как вы думаете, дорогие друзья, если люди не любят и не умеют играть в хоккей, при полном отсутствии воли, стремления к победе или хотя бы к борьбе и сопротивлению, то не гуманней ли будет не мучать их, а взять да и распустить ... весь этот ХК "Сибирь"», — эмоционально написал Козодой.

«Сибирь» с начала сезона провела 14 матчей из которых вышла с победой всего из четырех игр. Причем четвертую победу новосибирская команда одержала уже после жесткой критики Козодоя.

В среду в игре с рижским «Динамо» новосибирцы победили со счетом 3:1, заработав еще два очка в копилку. «Сибирь» встала на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции. В плей-офф выходят только восемь первых команд из конференции. У «Сибири» есть шансы набрать очки и подняться в таблице.