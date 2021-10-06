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Продукты впервые за 40 лет рекордно подорожали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27%, что стало рекордным показателем за 40 лет, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Эксперт пояснил, что это происходит из-за связи между различными продуктами. Например, растет стоимость не только плодоовощной продукции или молока, но и кормов, а также удобрений, передает «Ura.ru».

В результате запускается спираль роста цен, в которой стоимость продуктов постоянно растет. Однако Федяков отметил, что покупательская способность населения по всему миру не безгранична.

<По словам специалиста, рынок рано или поздно нащупает уровень, выше которого стоимость продуктов расти не будет даже при неблагоприятных сценариях, так как в итоге могут пострадать продажи./p>

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