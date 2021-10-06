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Мировые СМИ назвали съемки фильма «Вызов» космическим прорывом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Саша Гусов

Иностранные журналисты оценили полет российского киноэкипажа на Международную космическую станцию для съемок фильма. Об написали такие мировые издания, как Washington Post, New York Times, Dadline.

«Россия совершила еще один космический прорыв, опередив Соединенные Штаты и вывела на орбиту Голливуд», — пишетNew York Times.

Издание Daily Mail опубликовал обширный материал о полете российских артистов в космос, где пошутила над Томом Крузом, которого обошла российская актриса Юлия Пересильд и первая отправилась в космос.

Пуск ракеты был выполнен во вторник, 5 октября, в 11:55:02 (мск) с пусковой установки № 6 стартовой площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур. Съемки на МКС продлятся 12 дней. 17 октября группа должна вернуться на Землю вместе с командиром корабля «Союз МС-18» Олегом Новицким.

В центре сюжета — женщина-медике, которая отправляется в космос, чтобы помочь космонавту. Космическая история развернется как на земле, так и на орбите, рассказывал ранее режиссер проекта Клип Шипенко.

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