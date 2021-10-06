Создано первое живое лекарство

Испанские ученые создали первые в мире модифицированные бактерии для борьбы с устойчивыми к антибиотикам микробами, которые размножаются на поверхности медицинских имплантатов.

Патогенные микроорганизмы такого рода создают так называемые биопленки, что делает их в тысячи раз более устойчивыми к существующим препаратам. Кроме этого, они эффективно противостоят иммунной системе человека, пишет Molecular Systems Biology.

Например, один из наиболее распространенных видов бактерий, образующих биопленки, — золотистый стафилококк, который приобрел устойчивость к антибиотикам. Для его уничтожения исследователи впервые использовали специальные микроорганизмы.

В ходе лечения ученые проводили инъекции препарата, содержащего модифицированные бактерии Mycoplasma pneumoniae с отсутствующей клеточной стенкой. Бактерии научили производить два разных фермента, которые растворяют биопленки.

При этом живое лекарство совершенно безопасно — благодаря генетическому редактированию бактерии не могут размножаться в организме носителя. Новый метод может стать безопасным и дешевым способом лечения инфекций, возникающих в результате медицинского вмешательства.