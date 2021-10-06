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Рыбак стал богачом благодаря рвоте кашалота

Источник:
Newsflare
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Фото: Will Falcon / CC BY 4.0

Бедный рыболов из Таиланда случайно нашел на пляже 30-килограммовый кусок драгоценной амбры — застывших выделений кашалота, которые исторически используются в парфюмерной промышленности.

Мужчина обратился к ученым, которые подтвердили его догадку — напоминающее воск вещество серого цвета действительно образовалось в пищеварительном тракте кашалота и представляет собой натуральный продукт.

Стоимость амбры составляет около 20 тысяч долларов за килограмм, качественные образцы могут продаваться вдвое дороже. Несмотря на синтетические заменители, производители элитной парфюмерии в арабских странах до сих пор предпочитают использовать натуральную амбру.

Таким образом, случайная находка сделала рыбака богачом. Теперь он собирается бросить свою профессию. Кроме этого, он намерен устроить пышный праздник для своих односельчан. Отмечается, что выделения кашалота на пляже нашли впервые за много лет.

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