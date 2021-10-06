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Советница Белого дома рассказала об одержимости Трампа Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Бывший американский лидер Дональд Трамп был «одержим» президентом РФ Владимиром Путиным и хотел быть похожим на него, сообщила его советница Фиона Хилл.

«Что касается Трампа, он был одержим Путиным. Его одержимость касалась не России, а именно Путина. Речь о том, что он видел в Путине, он видел много качеств, которыми он сам хотел бы обладать», — заявила Хилл в интервью телеканалу MSNBC.

Трампа неоднократно упрекали в том, что он симпатизирует Путину. В частности, его бывший адвокат утверждал, что бывшему американскому лидеру нравится российский президент и его методы управления страной.

Кроме этого, Трамп якобы планировал подарить Путину апартаменты в Trump Tower, возведение которой планировалось в Москве. Западные СМИ также обвиняли Кремль в том, что он скрытно поддерживал Трампа на выборах в 2016 году.

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Политика #Мир
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