Советница Белого дома рассказала об одержимости Трампа Путиным

Бывший американский лидер Дональд Трамп был «одержим» президентом РФ Владимиром Путиным и хотел быть похожим на него, сообщила его советница Фиона Хилл.

«Что касается Трампа, он был одержим Путиным. Его одержимость касалась не России, а именно Путина. Речь о том, что он видел в Путине, он видел много качеств, которыми он сам хотел бы обладать», — заявила Хилл в интервью телеканалу MSNBC.

Трампа неоднократно упрекали в том, что он симпатизирует Путину. В частности, его бывший адвокат утверждал, что бывшему американскому лидеру нравится российский президент и его методы управления страной.

Кроме этого, Трамп якобы планировал подарить Путину апартаменты в Trump Tower, возведение которой планировалось в Москве. Западные СМИ также обвиняли Кремль в том, что он скрытно поддерживал Трампа на выборах в 2016 году.