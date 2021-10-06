Google усложнит авторизацию пользователям

Компания Google намерена по умолчанию включить двухэтапную аутентификацию для пользователей своих сервисов.
В частности, усложненная авторизация заработает для авторов YouTube, сообщается в официальном блоге компании. При этом Google уверяет, что такая аутентификация стала «бесшовной», подтверждать вход теперь можно одним нажатием на уведомление.
На данный момент Google автоматически включает двухэтапную аутентификацию в аккаунтах, для которых настроен резервный адрес электронной почты или номер телефона. До конца 2021 года на нее переведут более 150 миллионов учетных записей.
Подчеркивается, что использование мобильного устройства для входа в систему дает людям более безопасный и надежный способ аутентификации, чем использование одних только паролей.
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