Google усложнит авторизацию пользователям

Компания Google намерена по умолчанию включить двухэтапную аутентификацию для пользователей своих сервисов.

В частности, усложненная авторизация заработает для авторов YouTube, сообщается в официальном блоге компании. При этом Google уверяет, что такая аутентификация стала «бесшовной», подтверждать вход теперь можно одним нажатием на уведомление.

На данный момент Google автоматически включает двухэтапную аутентификацию в аккаунтах, для которых настроен резервный адрес электронной почты или номер телефона. До конца 2021 года на нее переведут более 150 миллионов учетных записей.

Подчеркивается, что использование мобильного устройства для входа в систему дает людям более безопасный и надежный способ аутентификации, чем использование одних только паролей.