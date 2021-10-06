НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Google усложнит авторизацию пользователям

Источник:
Sibnet.ru
287 1
Фото: © Google

Компания Google намерена по умолчанию включить двухэтапную аутентификацию для пользователей своих сервисов.

В частности, усложненная авторизация заработает для авторов YouTube, сообщается в официальном блоге компании. При этом Google уверяет, что такая аутентификация стала «бесшовной», подтверждать вход теперь можно одним нажатием на уведомление.

На данный момент Google автоматически включает двухэтапную аутентификацию в аккаунтах, для которых настроен резервный адрес электронной почты или номер телефона. До конца 2021 года на нее переведут более 150 миллионов учетных записей.

Подчеркивается, что использование мобильного устройства для входа в систему дает людям более безопасный и надежный способ аутентификации, чем использование одних только паролей.

Еще по теме
Facebook объяснила причину глобального сбоя
Facebook, WhatsApp и Instagram «сломались» по всему миру
Основателя Group-IB арестовали по подозрению в госизмене
МИД России призвал разобраться с YouTube
смотреть все
Технологии #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тыквенный 3D-торт томички отведают на шоу «Кондитер»
Томичи протестировали технологию «Аэрощуп» в Риге
Аналог сериала «Очень странные дела» выпустили в Новосибирске
Кузбасс получил первый вертолет санавиации
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Популярная игра сожгла геймерам видеокарты
Самый пожилой участник победил в «Голосе 60+»
Определились первые лидеры и лузеры «Ледникового периода»
Обсуждение (1)
Картина дня
Энергетический кризис в Европе оказался подарком для России
Советница Белого дома рассказала об одержимости Трампа Путиным
Нобелевскую премию по химии дали за асимметричный органокатализ
Windows 11 «заболела» утечкой памяти
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Gunja

Им будет стыдно? Когда его коллегам было стыдно, хоть раз?

Uynachalnica

«Действительно, цифры (текущие показатели смертности) очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная...

cre

Почему в регионах вообще стоит вопрос жизни или смерти их семей?

лачинов

Совсем жизни не знает. Как раз хорошо обеспеченные выжимают все возможные субсидии. Иногда даже сверх...
Sibnet.Ru