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Windows 11 «заболела» утечкой памяти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Финальная версия Windows 11 страдает от утечки памяти в проводнике или менеджере файлов, выяснили эксперты.

Утечка памяти в операционной системе возникает, когда компьютер не может освободить кэшированное пространство. После закрытия программы оперативная память не очищается, в результате это вызывает переполнение ОЗУ.

Через некоторое время быстродействие компьютера замедляется, в некоторых случаях это приводит к зависанию программ или операционной системы. Впервые эта проблема была замечена в сборке Windows 11 Insider Preview за два месяца до релиза.

Чтобы воспроизвести проблему, достаточно открыть Диспетчер задач и отсортировать процессы по максимальному использованию памяти. Затем нужно несколько раз запустить проводник сочетанием клавиш Win + E. В результате он начнет потреблять огромное количество ОЗУ.

На данный момент Microsoft пока еще не признала проблему официально. Чтобы вручную избавиться от утечки памяти, пользователю необходимо вручную перезапустить проводник Windows 11.

Тема: Человек и компьютер
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