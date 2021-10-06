Windows 11 «заболела» утечкой памяти

Финальная версия Windows 11 страдает от утечки памяти в проводнике или менеджере файлов, выяснили эксперты.

Утечка памяти в операционной системе возникает, когда компьютер не может освободить кэшированное пространство. После закрытия программы оперативная память не очищается, в результате это вызывает переполнение ОЗУ.

Через некоторое время быстродействие компьютера замедляется, в некоторых случаях это приводит к зависанию программ или операционной системы. Впервые эта проблема была замечена в сборке Windows 11 Insider Preview за два месяца до релиза.

Чтобы воспроизвести проблему, достаточно открыть Диспетчер задач и отсортировать процессы по максимальному использованию памяти. Затем нужно несколько раз запустить проводник сочетанием клавиш Win + E. В результате он начнет потреблять огромное количество ОЗУ.

На данный момент Microsoft пока еще не признала проблему официально. Чтобы вручную избавиться от утечки памяти, пользователю необходимо вручную перезапустить проводник Windows 11.