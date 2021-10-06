Тыквенный 3D-торт томички отведают на шоу «Кондитер»

Жительница Томска, 29-летняя Виктория Лаврова приняла участие в борьбе за миллион от Рената Агзамова в проекте «Кондитер», сообщает пресс-служба канала «Пятница!»

Виктория Лаврова — мама в декрете. По образованию она инженер-проектировщик, но ее хобби — 3D-торты с различным декором.

По правилам шоу «Кондитер» кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей.

В выпуске проекта 6 октября Лаврова принесла четырехъярусный торт в виде снеговика с начинкой из тыквы. Она представила свое кондитерское произведение, но пройти дальше не смогла.