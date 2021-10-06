Нобелевскую премию по химии дали за асимметричный органокатализ

Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану «за развитие асимметричного органокатализа», говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Долгое время считалось возможным использовать в качестве катализаторов только металлы и ферменты, однако Лист и Макмиллан независимо друг от друга разработали третий тип катализа — с использованием каркаса из атомов углерода и присоединенных активных элементов.

Такой катализатор безвреден для окружающей среды. Кроме этого, органические катализаторы могут использоваться для запуска множества химических реакций. С их помощью ученые смогли эффективно создавать новые медицинские препараты и различные инновационные материалы.

Общий размер Нобелевской премии в 2021 году составляет 10 миллионов шведских крон, победители традиционно разделят эту сумму пополам. Единственным российским химиком, получившим награду, является Николай Семенов, разработавший теорию цепных реакций.