Томичи протестировали технологию «Аэрощуп» в Риге

Ученые Биологического института ТГУ в ходе поездки в Латвию и Литву продемонстрировали свою технологию «Аэрощуп», созданную для очистки донных отложений водоёмов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, сообщает пресс-служба вуза.

В порту Риги проводились опытно-промышленные испытания, в порту Клайпеды – обследование дна. Инновационный подход для реабилитации водных экосистем вызвал большой интерес у частных компаний, занимающихся переработкой нефти, и у экологов, отметивших важность создания таких уникальных «зеленых» технологий, как «Аэрощуп».

Планируется, что устройство для очистки водоемов к 2023 году будет работать полностью на энергии солнечных батарей.

«Рижский порт имеет историческое загрязнение, где донные отложения представлены слоем органоминеральных отложений, пропитанных нефтяными продуктами. Технология «Аэрощуп» доказала свою эффективность при работе в таких условиях, продемонстрировав высокую эффективность очистки», — сказала директор БИ ТГУ Данил Воробьев.

В основу инновационного подхода заложены физические принципы: подъем углеводородов производится за счёт способности прилипания углеводородов нефти к разделу двух фаз – воздуха и жидкости. Этот процесс происходит с помощью специальной установки, разработанной и запатентованной ТГУ. Сейчас такие технологии особенно востребованы, поскольку способствуют восстановлению окружающей среды и устойчивому развитию планеты.

В России технология «Аэрощуп» уже успешно продвигается на рынке, она задействована в крупных комплексных проектах по восстановлению окружающей среды. В Европе технология продвигается при поддержке международной площадки «Реактор коммерциализации» (Commercialization Reactor), которая уже более 10 лет успешно растит высокотехнологичные стартапы.