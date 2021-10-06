Байден допустил потерю могущества США

Президент США Джо Байден заявил, что страна рискует потерять конкурентное преимущество в мире, если американский конгресс не направит крупные инвестиции в инфраструктуру и социальные программы.

Байден внес в Конгресс законопроект о развитии инфаструктуры. Обе партии в основе его поддержали. Споры вызвали социальные программы, на финансирование которых президент США попросил выделить 3,5 триллиона долларов.

«Мы десятилетиями не принимали крупных законопроектов об инфраструктуре. Раньше это было обычным делом. Раньше это было делом обеих партий», — приводят «Известия» слова Байдена.

Он уверен, что большинство американцев поддержат его план, если им доходчиво представить выгоды. Он пообещал «работать как проклятый», чтобы оба законопроекта были приняты.

Байден добавил, что нужно использовать налоги на крупный бизнес и богатых для финансирования ухода за детьми, здравоохранения, образования. По его мнению, ситуацию нужно менять, и работающие люди это понимают.