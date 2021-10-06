Аналог сериала «Очень странные дела» выпустили в Новосибирске

Студия игрового кино «Краски» выпустила восьмисерийную мистическую драму «Моя бабушка-призрак», авторы называют этот сериал «Очень странные дела» по-русски, другие — портретом поколения Z без цензуры, сообщает

Студия игрового кино «Краски» выпустила восьмисерийную мистическую драму «Моя бабушка-призрак». Премьера первой серии состоялась 5 октября.

По сюжету после развода родителей 12-летняя Настя переезжает с мамой в маленький город Карачинск. Поселившись в старом доме своей умершей бабушки, она переходит в новую школу.

Отношения с одноклассниками не складываются уже с первого дня. Однако школьный конфликт — не единственная проблема, ведь дома начинают происходить необъяснимые вещи, с которыми ей придется сталкиваться каждый день. В череде этих событий всплывут паранормальные явления и жуткие тайны.

«Одни назовут этот сериал «Очень странные дела» по-русски, другие — портретом поколения Z без цензуры. Будущие звезды этого самого поколения безупречно исполнили роли школьников с непростыми характерами и судьбами, и от подростковой истории на экране наконец-то не веет фальшью», — говорится в описании к сериалу.