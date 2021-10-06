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Кузбасс получил первый вертолет санавиации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/sergey_tsivilev

Кузбасс получил первый вертолет Ми-8 в санитарной комплектации, он уже начал работу, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Вертолет может одновременно перевозить двух лежачих пациентов и шестерых — сидя. Его оснащение позволяет прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего.

В рамках развития санитарной авиации в Кемеровской области рядом с 19 больницами построили вертолетные площадки, а бригада медиков прошла подготовку в Москве.

«В медицине есть правило "золотого часа": если пострадавшего в течение часа доставляют в больницу, то его шансы выжить сильно повышаются, а риски осложнений становятся ниже. Но при ДТП на трассах и оказании помощи в отдаленных поселках оперативно доставить пациента до крупного медцентра за час было практически невозможно», — объяснил появление вертолета Цивилев.

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Кузбасс #Здоровье
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