Кузбасс получил первый вертолет санавиации

Кузбасс получил первый вертолет Ми-8 в санитарной комплектации, он уже начал работу, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Вертолет может одновременно перевозить двух лежачих пациентов и шестерых — сидя. Его оснащение позволяет прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего.

В рамках развития санитарной авиации в Кемеровской области рядом с 19 больницами построили вертолетные площадки, а бригада медиков прошла подготовку в Москве.

«В медицине есть правило "золотого часа": если пострадавшего в течение часа доставляют в больницу, то его шансы выжить сильно повышаются, а риски осложнений становятся ниже. Но при ДТП на трассах и оказании помощи в отдаленных поселках оперативно доставить пациента до крупного медцентра за час было практически невозможно», — объяснил появление вертолета Цивилев.