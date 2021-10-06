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Найден главный фактор выживаемости при заражении коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Международный коллектив ученых определил факторы, которые влияют на выживаемость пациентов при тяжелой форме течения COVID-19. Ключевым оказался уровень специфических антител против спайкового белка вируса SARS-CoV-2.

Специфические антитела к спайковому белку COVID-19 могут блокировать репликацию вируса. Чем ниже их уровень, тем выше риск смерти в результате заражения коронавирусом, пишет Journal of Internal Medicine.

Кроме этого, для прогноза выживаемости важны еще два фактора — общее количество антигенов и количество РНК вируса в крови. Первый отражает общее количество идентифицируемых организмом чужеродных веществ, а второй — сколько вируса содержится в организме.

Результаты исследования достоверно подтверждают, что антитела IgM и IgG способствуют предотвращению системного распространения SARS-CoV-2. Авторы исследования уверены, что их выводы помогут определить оптимальный уровень антител для больных коронавирусом.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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